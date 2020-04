Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking III 2020

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl prezentuje najnowsze zestawienie ubezpieczycieli, którzy w trzecim miesiącu tego roku zaoferowali nam najtańsze ubezpieczenie samochodu. Z najnowszych danych wynika, że - analogicznie jak w lutym - w trzech z czterech analizowanych kategorii najniższe stawki zaproponował kierowcom Link4. Ten ubezpieczyciel okazał się również liderem kwartalnego rankingu.

Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Jak wybrano liderów w zakresie OC, AC i NNW?

obowiązkowego ubezpieczenia OC,

pakietów OC + NNW,

pakietów OC + AC oraz

pakietów OC + AC + NNW.



„Marcowy ranking opierający się na ponad 100 000 kalkulacji internautów potwierdza, że ubezpieczyciele osiągają zwykle wyniki na poziomie od 2 do 4 punktów” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.



Najtańsze ubezpieczenie samochodu, czyli potrójne zwycięstwo Link4

w rankingu OC: Link4 - 4,07 pkt.

w rankingu OC + NNW: Link4 - 3,96 pkt.

w rankingu OC + AC: Link4 - 4,26 pkt.

w rankingu OC + AC + NNW: Benefia - 4,09 pkt.



"W kategorii OC + AC + NNW na pierwsze miejsce wskoczyła natomiast Benefia kosztem Avivy" - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Kto zwyciężył w kwartalnej klasyfikacji?

w rankingu OC: Link4 - 12,33 pkt. na 15 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu OC + NNW: Link4 - 12,04 pkt. na 15 pkt.

w rankingu OC + AC: Link4 - 12,89 pkt. na 15 pkt.

w rankingu OC + AC + NNW: Benefia - 12,16 pkt. na 15 pkt.



Jak wynika z najświeższych danych Ubea.pl, marzec, jeżeli chodzi o wahania cen, okazał się nieco spokojniejszym miesiącem od swojego poprzednika. W zestawieniu ubezpieczycieli oferujących najtańsze ubezpieczenie samochodu widoczne były pewne, choć niewielkie, przetasowania.Marcowa analiza - identycznie jak wszystkie poprzednie zestawienia autorstwa Ubea.pl - bierze pod lupę cztery kategorie produktów ubezpieczeniowych dla kierowców. Ocenie ekspertów podlegają ceny:W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Jak tłumaczy Ubea.pl, najniższy wynik sugerowałby, że dany zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeń z najwyższą liczbą punktów (5,00 pkt.) musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Bardzo skrajne wyniki są jednak czysto teoretyczne.Kto zatem zwyciężył w marcowym rankingu? Od 1 do 31 marca najwięcej punktów zebrali następujący ubezpieczyciele:Link4 utrzymał więc prowadzenie w trzech kategoriach, które wywalczył w zeszłym miesiącu.Na koniec marca warto również podsumować wyniki w całym pierwszym kwartale 2020 r. Okazuje się, że od stycznia do marca najwięcej punktów zebrali następujący ubezpieczyciele: