Transport aut: samochody z Niemiec ciągle topie

Polacy zdecydowanie najchętniej sprowadzają samochody z Niemiec, a ich najczęstszym wyborem jest BMW, choć popularności nie można odmówić również Audi i Volkswagenowi Średnia cena sprowadzenia auta zza Odry sięga 1198 zł. W przypadku Hiszpanii jest to ponad 3200 zł. Tak w największym skrócie można podsumować rezultaty badania zrealizowanego przez Clicktrans na potrzeby „Raportu Samochody 2019”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Skąd Polacy sprowadzają samochody?

Jakie marki są najpopularniejsze

Czy transport aut ulegnie wpływowi koronawirusa?

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu do Polski?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena sprowadzenia samochodu do Polski z poszczególnych państw W 2019 roku najdrożej płaciliśmy za transport samochodów w Hiszpanii. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jakie marki sprowadzają Polacy?

Transport aut do kraju w dobie epidemii

– Transport aut to ważna gałąź transportu, co w połączeniu ze stopniowym rozluźnianiem obostrzeń i tworzeniem nowych, dostosowanych do czasu pandemii przepisów, miejmy nadzieję, pozwoli stopniowo wrócić do poziomu z początku 2020 roku. Bardzo możliwe jednak, że czasy sprzed koronawirusa, nie tylko w branży transportowej, będziemy musieli odciąć grubą kreską i przystosować się do nowej innej rzeczywistości – mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Clicktrans.pl, na polskim rynku nieustająco prym wiodą samochody z Niemiec. W minionym roku połowa (50,7%) z wszystkich zarejestrowanych 171 tys. zleceń dotyczyła sprowadzenia auta zza Odry. Drugie miejsce przypadło w udziale Francji, choć jej wynikowi daleko do lidera (9,4%). Podium zamknęła Wielka Brytania (7,2%).Okazuje się, że samochody z Niemiec są nie tylko najpopularniejsze, ale również najtańsze - przynajmniej jeżeli chodzi o koszty ich sprowadzenia (przeciętnie 1198 zł). Na drugim biegunie plasują się auta z Hiszpanii, za których transport trzeba było zapłacić blisko trzy razy więcej (3205 zł).Autorzy raportu podkreślają jednak, ze na wszystkich najpopularniejszych trasach średnia cena sprowadzenia samochodu do kraju była niższa aniżeli w 2018 roku.W 2019 roku Polacy najchętniej sprowadzali samochody marki BMW (9,8% zleceń na transport samochodu do Polski). Drugie pod względem popularności były samochody marki Audi z niewielką stratą do BMW, wynoszącą zaledwie 0,1 p.p. (9,7%). Największym przegranym tegorocznego zestawienia okazał się Volkswagen, który zajął trzecie miejsce (9,2% udziału).Koronawirus może wywrócić do góry nogami cały rynek transportu aut w 2020 roku i nadać nowe oblicze branży. Pomimo przywrócenia kontroli granicznych 15 marca 2020, transport drogowy towarów dalej funkcjonuje. Jednak liczne obostrzenia mające na celu walkę z epidemią wpłynęły także na tę branżę, w tym na sprowadzanie aut . Od połowy marca 2020 liczba zleceń na transport samochodów do Polski spadła o 28% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Obecnie transport auta z Niemiec jest tańszy o 77 zł (wynosi 1163 zł) w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. Za to wzrósł koszt transportu z rejonów mocno obciążonych epidemią, m.in. Włoch i Hiszpanii.Choć liczba sprowadzanych samochodów spadała na wszystkich popularnych trasach, Niemcy zwiększyły swój udział w transporcie aut z zagranicy do Polski. Ponad 60% zleceń na transport samochodu z zagranicy dotyczyła Niemiec (rok temu w analogicznym okresie było to 49%). Wpływ na to mają przede wszystkim: mały dystans czy niższe ceny transportu w porównaniu do innych kierunków.