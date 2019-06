Najbardziej zakorkowane miasta na świecie 2019

Jak wynika z najnowszego raportu Traffic Index, przygotowanego przez firmę TomTom, spośród 403 analizowanych lokalizacji najbardziej zakorkowanym miastem okazał się Bombaj, którego mieszkańcy spędzają w korkach 65% dodatkowego czasu. Na drugiej pozycji uplasowała się Bogota (63%), a za nią Lima (58%). Polska również nie ma powodów do zadowolenia – łódzki wynik to pokaźne 44%.

Globalne zakorkowanie wzrasta

Nadzieja na horyzoncie

„Ogólnie rzecz biorąc, zatłoczenie na drogach wzrasta. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, ponieważ świadczy o rozwoju światowej gospodarki, lecz druga strona jest tą gorszą, jeśli mówimy o marnowaniu czasu na stanie w korkach i negatywnym wpływie na środowisko”.



„Pracujemy nad przyszłością mobilności, która ma opierać się na pojazdach elektrycznych i autonomicznych. Dysponujemy technologią umożliwiającą realizację przyszłości wolnej od spalin i zatorów, wymaga to jednak wspólnego wysiłku. Od zarządów dróg, przez rządy, producentów samochodów po kierowców, wszyscy mamy do odegrania pewną rolę” – dodał Schaefer.

„Polscy eksperci odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu przyszłości. Programiści z oddziałów TomTom w Łodzi i Poznaniu codziennie pracują nad rozwiązaniami z zakresu pojazdów autonomicznych, mobilności w inteligentnych miastach i aplikacji opartych na chmurze danych. Współpracujemy także z lokalnymi władzami, tak aby wspólnie zadbać o przyszłość polskich miast”.

Najbardziej zakorkowane ulice w polskich miastach:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking najbardziej zatłoczonych miast w Polsce Na pierwszym miejscu w Polsce uplasowała się Łódź Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Łódź:

Aleja Włókniarzy

Piłsudskiego / Mickiewicza

Śmigłego-Rydza / Stefana Kopcińskiego

Zachodnia

Kraków:

Aleja Mickiewicza

Marii Konopnickiej

Nowohucka

Powstańców Wielkopolskich

Poznań:

Jana Pawła II

Franklina Roosevelta

Hetmańska

Bolesława Krzywoustego

Warszawa:

Dolina Służewiecka

Wawelska

Aleja Armii Ludowej

Aleje Jerozolimskie

Tuż za liderką krajowego rankingu najbardziej zakorkowanych miast uplasował się Kraków (40%), a kolejne lokalizacje to Poznań i Warszawa (39%). Na piątej pozycji znalazł się Wrocław z wynikiem 35%, a tuż za nim Bydgoszcz (31%). W TOP 10 znajdziemy jeszcze Trójmiasto (30%), Szczecin (27%), Lublin oraz Białystok (25%).Na przestrzeni ostatnich 10 lat natężenie ruchu rosło niemal w każdym zakątku naszego globu. Prawie 75% lokalizacji uwzględnionych w rankingu najbardziej zakorkowanych miast świata zwiększyło lub ustabilizowało poziomy (lata 2017-2018). Spadki zanotowano jedynie w 90 przypadkach.Najnowsze zestawienie TomTom wyraźnie dowodzi różnic w poziomie korków w odniesieniu do poszczególnych kontynentów. Dla przykładu spadki zostały odnotowane w Azji (np. Dżakarta o 8%), podczas gdy prawie każde miasto w Ameryce Południowej odnotowało wzrost natężenia na drogach, z czego największe (8%) miało miejsce w Limie w Peru.Ralf-Peter Schaefer, TomTom VP Traffic information, skomentował wyniki raportu:Firma TomTom od prawie dekady gromadzi informacje o ruchu drogowym i dostarcza dane trafficowe, umożliwiając kierowcom dokonywanie mądrzejszych wyborów w zakresie planowania tras i unikania zatorów komunikacyjnych. TomTom specjalizuje się w technologiach geolokalizacyjnych i pracuje nad przyszłością ruchu drogowego - od map wysokiej rozdzielczości dla pojazdów autonomicznych po wydajne wyznaczanie tras i ładowanie pojazdów elektrycznych. Oznacza to, że producenci samochodów, firmy technologiczne, zarządy dróg oraz administracja dysponują już narzędziami, dzięki którym drogi są mniej zatłoczone.Kris Kobyliński, Senior Product Manager, TomTom Łódź, komentuje: