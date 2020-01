Największe korki w Polsce i na świecie. Ulice, które warto omijać

O uciążliwości korków każdego dnia przekonują się praktycznie wszyscy kierowcy, którzy przemierzają ulicę największych polskich miast. Gdzie sytuacja przedstawia się najgorzej? Z najnowszej odsłony rankingu TomTom Traffic Index wynika, że największe powody do narzekania ponownie mają mieszkańcy Łodzi. Jednocześnie okazuje się, że pod względem wzrostu poziomu zakorkowania palma pierwszeństwa należy do Krakowa i Poznania, gdzie utrudnienia na drogach - względem poprzedniej analizy - powiększyły się o 5%.



Ranking najbardziej zatłoczonych miast na świecie (ogólny dzienny poziom zatłoczenia - dodatkowy czas podróży - liczba ludności powyżej 800 000):

Bengaluru, Indie - 71% Manila, Filipiny - 71% Bogota, Kolumbia - 68% Bombaj, Indie - 65% Pune, Indie - 59% Moskwa, Rosja - 59% Lima, Peru 57% Nowe Delhi, Indie - 56% Stambuł, Turcja - 55% Dżakarta, Indonezja - 53%



Korki w Europie (ogólny dzienny poziom zatłoczenia - dodatkowy czas podróży – zestawienie bez podziału na liczbę ludności):

Moskwa, Rosja - 59% Stambuł, Turcja - 55% Kijów, Ukraina - 53% Bukareszt, Rumunia - 52% Sankt Petersburg, Rosja - 49% Dublin, Irlandia - 48% Odessa, Ukraina - 47% Łódź, Polska - 47% Kraków, Polska - 45% Nowosybirsk, Rosja - 45%



Łódź (47%, wzrost o 3%) Kraków (45%, wzrost o 5%) Poznań (44%, wzrost o 5%) Warszawa (40%, wzrost o 1%) Wrocław (39%, wzrost o 4%) Bydgoszcz (34%, wzrost o 3%) Trójmiasto (33%, wzrost o 3%) Szczecin (30%, wzrost o 3%) Lublin (27%, wzrost o 2%) Białystok (26%, wzrost o 1%)

Najbardziej zakorkowane ulice w polskich miastach:

Łódź:

Zachodnia

Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego

Aleja Włókniarzy

Warszawa:

Wawelska / Aleja Armii Ludowej

Aleja Wilanowska (skrzyżowanie z Doliną Służewiecką)

Dolina Służewiecka

Aleja Wincentego Witosa

Kraków:

Zakopiańska

Powstańców Wielkopolskich / Nowohucka

Marii Konopnickiej

Jerzego Turowicza

Poznań:

Franklina Roosevelta

Królowej Jadwigi / Bolesława Krzywoustego

Jana Pawła II

Bałtycka (Most Lecha)

Wrocław:

Generała Kazimierza Pułaskiego

Zwycięska

Klecińska

Jedności Narodowej

Traugutta

Wąskie gardła w polskich miastach:

Łódź:

Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza od skrzyżowania z Milionową do skrzyżowania z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bolesława Limanowskiego w pobliżu skrzyżowania z Zachodnią

Zachodnia od skrzyżowania z Bolesława Limanowskiego do skrzyżowania z Narutowicza

Warszawa:

Aleja Wincentego Witosa/skrzyżowanie z Czerniakowską

Dolina Służewiecka od skrzyżowania z Aleją Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z Aleją Wilanowską

Aleja Wilanowska od skrzyżowania z Puławską do ulicy Karczocha

Wawelska od skrzyżowania z Aleją Niepodległości do skrzyżowania z Andrzeja Krzyckiego

Kraków:

Most Grunwaldzki

Zakopiańska od skrzyżowania z Orzechową i Armatury do skrzyżowania z Księdza Józefa Tischnera

Opolska od skrzyżowania z Kazimierza Wyki do skrzyżowania z Prądnicką

Poznań:

Od Mostu Królowej Jadwigi do Ronda Rataje

Franklina Roosevelta od Ronda Kaponiera do skrzyżowania z Karola Libelta

Jana Pawła II od skrzyżowania z Arcybiskupa Antoniego Baraniaka do Ronda Rataje

Wrocław:

Generała Kazimierza Pułaskiego od skrzyżowania z Traugutta do skrzyżowania z Hubską i Dyrekcyjną

Traugutta od skrzyżowania z Generała Kazimierza Pułaskiego do skrzyżowania z Generała Tadeusza Kościuszki i Krakowską

Krakowska od Alei Armii Krajowej do skrzyżowania z Karwińską



Przed nami rezultaty najnowszego zestawienia TomTom Traffic Index. Jest to publikowany raz w roku ranking, którego autorzy przyglądają się sytuacji panującej na drogach 416 miast z 57 krajów całego globu.W tegorocznej edycji badania na miano najbardziej zakorkowanego miasta świata zasłużyło indyjskie Bengaluru. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Manila oraz Bogota. W pierwszej dziesiątce najbardziej zatłoczonych metropolii naszego globu znalazło się tylko jedno miasto naszego kontynentu - niechlubną reprezentantką Europy okazała się Moskwa, gdzie korki sprawiają, że dzienny poziom zatłoczenia powiększa czas podróży o średnio 59%.Taki wynik umożliwił Moskwie zajęcie pierwszej pozycji rankingu najbardziej zatłoczonych miast naszego kontynentu. Na podium znalazły się również Stambuł oraz Kijów. W TOP 10 europejskiego zestawienia nie zabrakło polskich akcentów - na jego ósmym miejscu uplasowała się Łódź, a tuż za nią Kraków.Raport TomTom Traffic Index obejmuje również dane dotyczące 12 miast z Polski. Z najnowszego zestawienia wynika, że w 2019 r. natężenie ruchu wzrosło we wszystkich polskich miastach w stosunku do 2018 r.W ciągu ostatniej dekady natężenie ruchu wzrosło na całym świecie, a 239 miast (57%), które firma TomTom uwzględniła w nowym raporcie, zwiększyło poziom natężenia ruchu w 2019 r., przy czym tylko 63 miasta wykazały wymierne spadki. Ten globalny wzrost natężenia ruchu, mimo że jest wskaźnikiem silnej gospodarki, kosztuje ją miliardy.