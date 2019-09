Wracają korki. Oto najbardziej zakorkowane miasta

Nadszedł koniec wakacji,a to nieuchronnie oznacza, że do największych polskich miast wracają korki. NaviExpert, producent nawigacji ułatwiającej omijanie zatłoczonych ulic sprawdził, o ile więcej czasu w swoich samochodach spędzaliśmy w dwóch pierwszych tygodniach września 2018. Na tej podstawie można również prognozować, jak będzie się przedstawiać tegoroczna sytuacja.

Korki z perspektywy… psychologa

– Dużo. Musimy bowiem pamiętać, że nasza percepcja działa w ten sposób, że jeśli się w coś angażujemy – czas mija niepostrzeżenie. Jeśli natomiast nie chcemy w czymś uczestniczyć lub najzwyczajniej w świecie dana czynność nas nuży – mamy poczucie, że czas się wydłuża i odczuwalny z tego powodu dyskomfort jest kilka razy mocniejszy. I tak jest z jazdą autem. Prowadzenie samochodu absorbuje naszą uwagę, kiedy natomiast stoimy w korkach wydaje nam się, że czas płynie zdecydowanie wolniej. Nie od dziś wiadomo, że korki powodują frustrację i mogą powodować zdenerwowanie. Zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z nimi tuż po powrocie z wakacji. Dlatego warto przygotować się mentalnie na korki powakacyjne. Jeśli jesteśmy przygotowani na określoną niedogodność, staje się ona mniej dokuczliwa – tłumaczy Anna Małdzińska, psycholog transportu.

O ile wydłużyły się czasy przejazdów w największych miastach w ubiegłym roku? W porannym szczycie czas podróży po Wrocławiu wydłuża się o 30%

Najbardziej zakorkowane miasta. Jak będzie w tym roku?

– Czy w tym roku sytuacja się powtórzy? Trudno mówić o konkretnych liczbach. Na wybranych odcinkach, a także w poszczególnych miastach, może być znacznie gorzej, na innych lepiej. Wszystko zależy od bardzo wielu czynników – takich jak trwające remonty czy pogoda. Z pewnością jednak kierowcy odczują pogorszenie sytuacji na drogach. Z tego powodu, w pierwszych dniach września, powinni z domu wyjeżdżać wcześniej. Pomocna okaże się też nawigacja omijająca największe utrudnienia – tłumaczy Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, firmy będącej dostawcą nawigacji NaviExpert.

Wraz z nastaniem minionego roku szkolnego największe powody do niezadowolenia mieli mieszkańcy Wrocławia. W porannym szczycie czasy przejazdów na najbardziej popularnych trasach wydłużyły się aż o 30%, co oznacza, że na przejazd, na który w czasie wakacji wrocławianie poświęcali 40 minut, we wrześniu musieli przeznaczyć aż 52 minuty.Druga pozycja w rankingu najbardziej zakorkowanych miast , przypadła w udziale Warszawie (czas przejazdu dłuższy o 17%), a trzecią zajął Kraków (16%). Tuż za podium znalazły się Łódź (15 %) i Poznań (13%). Warto przy tym podkreślić, że w przypadku ostatniego z wymienionych miast kierowcy musieli się uzbroić w nie lada cierpliwość w szczycie popołudniowym. Czasy przejazdów po Poznaniu wydłużyły się aż o 19%. Wartości dla pozostałych miast plasowały się popołudniami poniżej 10%.Nikogo nie powinny zaskoczyć wyniki Gdańska. To typowo turystyczne miasto, w którym liczba pojazdów znacząco zwiększa się w sezonie wakacyjnym. Nie dziwi więc fakt, że gdańscy kierowcy w niewielkim stopniu odczuwają początek roku szkolnego na drogach – wracający z wakacji gdańszczanie zastępują bowiem na drogach turystów.Czy te kilka lub kilkanaście minut spędzonych w korkach na jednej trasie to dużo?Dlaczego tak jest? Wraz z początkiem września mieszkańcy miast wracają z urlopów, a dzieci, młodzież i… nauczyciele do szkół. Wielu rodziców podwozi swoje pociechy. Wszystko to sprawia, że pierwsze dni września są szczególnie trudne dla kierowców. Eksperci mówią o tzw. „korkowym efekcie motyla”, który polega na tym, że nawet niewielkie zwiększenie liczby samochodów powyżej standardowej wielkości owocuje zmniejszeniem prędkości jazdy. Jako że przepustowość ulic zależy od natężenia ruchu, po przekroczeniu pewnego progu zaczyna dramatycznie spadać. Dzieje się tak również z powodu wzrostu liczby sytuacji drogowych powodujących utrudnienia (wymuszone zwolnienia na skrzyżowaniach, „zapchane” lewoskręty itp.). Oczywiście, po pewnym czasie sytuacja się normuje. Kolejny taki efekt zobaczymy np. w październiku, gdy na uczelnie wrócą studenci.