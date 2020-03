Pierwszy samochód dla młodego kierowcy: 8 najlepszych aut

Pierwszy samochód to marzenie wielu świeżo upieczonych kierowców. Decydując się na jego zakup, warto wziąć jednak pod uwagę parę czynników, jak chociażby to, że kupowany pojazd służyć będzie de facto do nauki jazdy. Czym oprócz ceny kierować się, wybierając auto? Jakie modele są szczególnie polecane młodym kierującym?

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Po drugie: ekonomia

Kliknij, aby powiekszyć fot. very_ulissa - Fotolia.com Jaki samochód dla młodego kierowcy? Czym kierować się przy wyborze swojego pierwszego pojazdu? I jakie samochody w szczególności rekomendowane są młodym kierowcom?

Pierwszy samochód - oto najlepsze auta dla początkujących

Decyzja o zakupie pierwszego samochodu jest o tyle ważna, że będzie on towarzyszył młodemu kierowcy w zdobywaniu pierwszych szlifów na drodze. Kwestią zupełnie pierwszoplanową jest oczywiście bezpieczeństwo. Z tego też względu warto byłoby zdecydować się na auto, które wyposażone jest we wspomagające je systemy.O ile czujniki parkowania , czy kamera cofania nie są niezbędne, o tyle już koniecznością wydają się poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy czy układu kierowniczego. Zresztą dziś coraz trudniej jest o znalezienie samochodu, który nie jest wyposażony w tego rodzaju rozwiązania.Pierwszą kwestią, która przychodzi tu na myśl jest oczywiście cena. I rzeczywiście - w przypadku pierwszego samochodu dość dobrym pomysłem jest wybór tańszego modelu, który jednocześnie zagwarantuje nam dostępność i niewygórowane koszty części zamiennych. Warto również zorientować się, jakie najczęstsze awarie występują w danym modelu.Kolejną sprawą jest pojemność silnika pierwszego samochodu. Biorąc pod uwagę, że młodym kierowcom oferowane są dość wygórowane stawki za OC, lepiej zdecydować się na model o mniejszej pojemności, ponieważ ona również wpływa na stawkę zaoferowaną przez ubezpieczyciela. Tu warto też wspomnieć, że przeszkodę w postaci zaporowej ceny OC można spróbować obejść, rejestrując samochód ze współwłaścicielem (np. rodzicem) i korzystając z jego zniżek.Poniżej przedstawiamy przykłady samochodów, które w szczególności rekomendowane są świeżo upieczonym kierowcom.– bardzo pojemne i przestronne auto, szeroka gama silnikowa, dosyć niskie zużycie paliwa, w zależności od wersji silnikowej już od 6 litrów, dosyć popularny model więc o części zamienne nietrudno, można go dostać od około 8 tysięcy zł.– wymienione modele mało spalają (4-6 litrów, w zależności od wersji silnikowej), a koszty ich eksploatacji są stosunkowo niskie. Do tego są przystępne cenowo (ich ceny za sprawne egzemplarze zaczynają się od około 15 tysięcy złotych)– pojazd z dużą odpornością na korozję, a także niskimi kosztami utrzymania, dostępny w kilku wersjach silnikowych (spalanie od 4 do 8 litrów, w zależności od warunków i konfiguracji) dosyć tani – za sprawny egzemplarz w niezłym stanie zapłacimy około 10 tys. złotych.– samochód dostępny jest na rynku w wielu wersjach, dlatego też każdy kierowca może znaleźć model najbardziej mu odpowiadający. Średnie spalanie w okolicach 4 do 9 litrów i dosyć niska cena (od 11 tysięcy złotych) sprawiają, że to świetny wybór dla początkujących.– popularny model dedykowany nie tylko młodym kierowcom. Bardzo tani (w zależności od roku produkcji można go nabyć już od 5 tysięcy zł.) i mało awaryjny model. Przeciętne spalanie 8-12 litrów na 100 kilometrów.– model ten charakteryzuje się niskim spalaniem, w dodatku nie sprawia praktycznie żadnych problemów przy użytkowaniu, a także jest bardzo trwały. Średnie spalanie między 4,5, a 8 l/100 km i ceny zaczynające się od 10-11 tys. czynią z niego bardzo ekonomiczną propozycję.– przestronny samochód o wyjątkowo niskiej awaryjności. Zużycie paliwa na poziomie 5,5 do 11 litrów na 100 km (w zależności od wersji), ceny rozpoczynają się od ok. 10 tysięcy złotych. Dla początkujących użytkowników aut najlepszym wyborem będą wersje z silnikami benzynowymi 1.6 oraz 1.8. Są to niezbyt mocne, a także mało awaryjne napędy.– to większe auto w tym zestawieniu. Praktycznie bezawaryjne z niskimi kosztami utrzymania. Ze względu na użycie cienkich słupków samochodu gwarantuje bardzo dobrą widoczność zza kierownicy, co będzie na pewno ogromną zaletą dla mało doświadczonych kierowców, którzy szukają pierwszego auta. Zużycie paliwa oscyluje wokół 7-8 litrów/100 km. Ceny samochodu rozpoczynają się już od około 13 tysięcy złotych.To tylko kilka propozycji. Wybór zależy oczywiście do Was. Jedno jest pewne - niezależnie od wybranego modelu - auto powinno zapewnić nam bezpieczne poruszanie się po drogach.