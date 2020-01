Kupno samochodu używanego. Jakimi kryteriami kierują się MŚP?

Decydując się na auto używane, bierzemy pod uwagę takie kwestie jak jego stan techniczny, historię serwisową, udokumentowane źródło pochodzenia, czy gwarancję udzielaną przez sprzedawcę. Z badania zrealizowanego dla Carefleet S.A. wynika, że dokładnie tymi samymi kryteriami przy kupnie samochodu do swojej floty firmowej kierują się przedstawiciele sektora MŚP.

- Dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, kupno samochodu, również z rynku wtórnego, to poważna inwestycja. Decyzja o wyborze konkretnego pojazdu determinowana jest przez wiele czynników. Oczywiście w przypadku samochodów używanych kluczową rolę zawsze odgrywają takie kryteria, jak cena, wiek oraz przebieg, jednak równie istotne dla przedsiębiorców są kwestie związane z niezawodnością auta czy jego pewnym pochodzeniem. Samochód w biznesie traktowany jest coraz częściej w kategorii narzędzia pracy – powinien być przede wszystkim sprawny i efektywny z ekonomicznego punktu widzenia – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

Niemal 55 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu wskazało stan techniczny jako istotne kryterium decydujące o zakupie samochodu na rynku wtórnym

- Kupno samochodu używanego w Polsce wciąż przypomina nieco grę na loterii. Nic dziwnego, duża część aut trafia na nasz rynek z Europy Zachodniej i często ich stan pozostawia wiele do życzenia. Na porządku dziennym są mało wiarygodne stany liczników, powypadkowa przeszłość i różnego rodzaju problemy techniczne. Tymczasem wymagania polskich przedsiębiorców odnośnie samochodów z rynku wtórnego są coraz większe – mówi Bartosz Olejnik. - Właściciele firm z sektora MŚP nie chcą już kupować samochodów „w ciemno”, wierząc jedynie w deklaracje sprzedawcy. W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować w sektorze biznesowym silną tendencję poszukiwania wiarygodnych źródeł pozyskiwania pojazdów z „drugiej ręki”. Stąd z roku na rok coraz większa popularność samochodów poleasingowych – dodaje.

Jak czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla, auta używane kupowane są przez przeszło połowę mikro, małych i średnich firm w naszym kraju. Przy zakupie, oprócz tak oczywistych czynników jak wiek pojazdu, cena czy przebieg , dla kupujących liczy się przede wszystkim stan techniczny pojazdu. Takiej odpowiedzi udzieliło 55% respondentów. 28% ankietowanych wskazało na pewną historię serwisową auta, a co piąty na udokumentowane źródła jego pochodzenia. Nieco ponad 13% przedstawicieli sektora MŚP zwraca uwagę na gwarancję udzielaną przez sprzedającego, ale już stan wizualny pojazdu liczy się tylko dla co 10 z kupujących.Kryteriami wyboru samochodów używanych w sektorze MŚP są również: liczba poprzednich właścicieli, miejsce pochodzenia pojazdu, oraz dopasowania auta do specyfiki działalności firmy. Wskazało na nie odpowiednio 9,8%, 7,8% i 5,5% respondentów.Stan techniczny pojazdu jest przez przedsiębiorców reprezentujących segment MŚP najczęściej uwzględnianym kryterium wyboru samochodu używanego. To czynnik istotny w szczególności dla małych podmiotów, zatrudniających do 9 pracowników. Pewna historia serwisowa to z kolei aspekt, na który głównie zwracają uwagę firmy prowadzące działalność usługową. Udokumentowane źródło pochodzenia pojazdu jest natomiast szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw (10 – 49 pracowników) oraz usługodawców.